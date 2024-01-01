Росія вдарила по Покровську на Донеччині: загинуло 11 людей, серед них – 5 дітей

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них - 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.Про це повідомив голова ОВА"11 загиблих, у тому числі 5 дітей - такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади", - написав Філашкін.Раніше він повідомляв про шістьох поранених, та про те, що з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину."У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей - обставини обстрілу з'ясовуємо", - додав Філашкін.