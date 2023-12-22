Негода на Волині: дорожники чистять шляхи від снігу

Негода на Волині: дорожники чистять шляхи від снігу
На державних дорогах Волинської області працює понад 40 одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це у фейсбуці повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

На території Волині сніжить. Для забезпечення безперебійного й безпечного проїзду автошляхами державного значення вночі та вранці 7 січня задіювалась 41 одиниця спецтехніки підрядних підприємств, дорожні машини й механізми продовжують працювати.

Наразі вдається забезпечити проїзд, однак снігові опади не припиняються. Відтак щойно розчищена дорога знову вкривається шаром снігу. Роботу ускладнює вітер, який за лічені хвилини на відкритій місцевості утворює на шляхах перемети. У режимі нон стоп прибираємо сніг з проїзної частини.

«Обробка протиожеледними матеріалами дорожнього покриття за таких погодних умов неефективна, тому, аби не витрачати марно бюджетні кошти, її зараз не проводимо», - зазначили у службі.

Синоптики попереджають, що сьогодні упродовж дня сніговій лише посилиться, зокрема у південній частині області. Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Тож водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають не забувати про обачність на автошляхах, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці.


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Теги: дороги, Волинь
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