Волинян закликають гідно зустріти полеглих Героїв





Про це пише



Збір орієнтовно о 02:00 у селі Підгайці на АЗС «Аветра».



Волинян закликають гідно зустріти наших Героїв.



Час прибуття орієнтовно о 2:30 годині. Волонтери попереджають, що можливі зміни у часі у зв'язку з погодніми умовами.



Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла полеглих Героїв, прибуде до Луцька вночі 8 січня.Про це пише ВСН із посиланням на волонтерів.Збір орієнтовно о 02:00 у селі Підгайці на АЗС «Аветра».Волинян закликають гідно зустріти наших Героїв.Час прибуття орієнтовно о 2:30 годині. Волонтери попереджають, що можливі зміни у часі у зв'язку з погодніми умовами.Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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