Волинян закликають гідно зустріти полеглих Героїв

Волинян закликають гідно зустріти полеглих Героїв
Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла полеглих Героїв, прибуде до Луцька вночі 8 січня.

Про це пише ВСН із посиланням на волонтерів.

Збір орієнтовно о 02:00 у селі Підгайці на АЗС «Аветра».

Волинян закликають гідно зустріти наших Героїв.

Час прибуття орієнтовно о 2:30 годині. Волонтери попереджають, що можливі зміни у часі у зв'язку з погодніми умовами.

Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: загиблі, війна
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