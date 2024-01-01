Волинян закликають гідно зустріти полеглих Героїв
Сьогодні, 17:17
Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла полеглих Героїв, прибуде до Луцька вночі 8 січня.
Про це пише ВСН із посиланням на волонтерів.
Збір орієнтовно о 02:00 у селі Підгайці на АЗС «Аветра».
Волинян закликають гідно зустріти наших Героїв.
Час прибуття орієнтовно о 2:30 годині. Волонтери попереджають, що можливі зміни у часі у зв'язку з погодніми умовами.
Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це пише ВСН із посиланням на волонтерів.
Збір орієнтовно о 02:00 у селі Підгайці на АЗС «Аветра».
Волинян закликають гідно зустріти наших Героїв.
Час прибуття орієнтовно о 2:30 годині. Волонтери попереджають, що можливі зміни у часі у зв'язку з погодніми умовами.
Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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