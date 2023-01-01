Школярі на Волині зібрали для ЗСУ окопні свічки і енергетичні набори

Школярі на Волині зібрали для ЗСУ окопні свічки і енергетичні набори
Учні Романівського ліцею, що у Підгайцівській громаді на Волині, зібрали важливу допомогу для військовослужбовців ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Школярі Романівського ліцею підготували чималу передачу для захисників. У кожному з патріотично оформлених подарунків – окопні свічки та енергетичні набори для наших військовослужбовців.
Школярі на Волині зібрали для ЗСУ окопні свічки і енергетичні набори

«Дякуємо дітям, батькам та педагогам! Ці гостинці зігріють та потішать наших Захисників та першою волонтерською поїздкою будуть відправлені воїнам ЗСУ», - зазначили у громаді.
Школярі на Волині зібрали для ЗСУ окопні свічки і енергетичні набори

А ще романівські школярі плетуть маскувальні сітки, які так необхідні в зимову пору року.

Нагадаємо, школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч гривень.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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