Школярі на Волині зібрали для ЗСУ окопні свічки і енергетичні набори
Сьогодні, 14:06
Учні Романівського ліцею, що у Підгайцівській громаді на Волині, зібрали важливу допомогу для військовослужбовців ЗСУ.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Школярі Романівського ліцею підготували чималу передачу для захисників. У кожному з патріотично оформлених подарунків – окопні свічки та енергетичні набори для наших військовослужбовців.
«Дякуємо дітям, батькам та педагогам! Ці гостинці зігріють та потішать наших Захисників та першою волонтерською поїздкою будуть відправлені воїнам ЗСУ», - зазначили у громаді.
А ще романівські школярі плетуть маскувальні сітки, які так необхідні в зимову пору року.
Нагадаємо, школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч гривень.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Школярі Романівського ліцею підготували чималу передачу для захисників. У кожному з патріотично оформлених подарунків – окопні свічки та енергетичні набори для наших військовослужбовців.
«Дякуємо дітям, батькам та педагогам! Ці гостинці зігріють та потішать наших Захисників та першою волонтерською поїздкою будуть відправлені воїнам ЗСУ», - зазначили у громаді.
А ще романівські школярі плетуть маскувальні сітки, які так необхідні в зимову пору року.
Нагадаємо, школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч гривень.
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