Школярі на Волині зібрали для ЗСУ окопні свічки і енергетичні набори

Учні Романівського ліцею, що у Підгайцівській громаді на Волині, зібрали важливу допомогу для військовослужбовців ЗСУ.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Школярі Романівського ліцею підготували чималу передачу для захисників. У кожному з патріотично оформлених подарунків – окопні свічки та енергетичні набори для наших військовослужбовців.«Дякуємо дітям, батькам та педагогам! Ці гостинці зігріють та потішать наших Захисників та першою волонтерською поїздкою будуть відправлені воїнам ЗСУ», - зазначили у громаді.А ще романівські школярі плетуть маскувальні сітки, які так необхідні в зимову пору року.Нагадаємо, школярі на Волинімайже 100 тисяч гривень.