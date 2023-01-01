Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч





Захід влаштував Ратнівський ліцей №2 імені Миколи Заліпи, повідомляє



Як поінформувала організаторка Тетяна Денисова, під час ярмарку вдалося зібрати 91,8 тисячі гривень, 50 євро та 10 злотих.



«Всім, хто долучився до благодійного ярмарку, який організовував Ратнівський ліцей №2 ім. М. Заліпи (батькам, учням, вчителям, працівникам ліцею, підприємцям Тетяні Савчук, Зоряні Шиманській і просто не байдужим людям), низький уклін», - зазначила Денисова.



Усі кошти передадуть на придбання тепловізора для 100-ї окремої бригади Волинської тероборони.



Нагадаємо, нову чималу партію окопних свічок для наших захисників передали учні та колектив піддубцівського ліцею на Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне на Волині у рамках благодійного ярмарку для наших захисників вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень.Захід влаштував Ратнівський ліцей №2 імені Миколи Заліпи, повідомляє Район.Ратне Як поінформувала організаторка, під час ярмарку вдалося зібрати 91,8 тисячі гривень, 50 євро та 10 злотих.«Всім, хто долучився до благодійного ярмарку, який організовував Ратнівський ліцей №2 ім. М. Заліпи (батькам, учням, вчителям, працівникам ліцею, підприємцям, Зі просто не байдужим людям), низький уклін», - зазначила Денисова.Усі кошти передадуть на придбання тепловізора для 100-ї окремої бригади Волинської тероборони.Нагадаємо, нову чималу партію окопних свічок для наших захисниківпіддубцівського ліцею на Волині.

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