Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч

Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч
У селищі Ратне на Волині у рамках благодійного ярмарку для наших захисників вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень.

Захід влаштував Ратнівський ліцей №2 імені Миколи Заліпи, повідомляє Район.Ратне.

Як поінформувала організаторка Тетяна Денисова, під час ярмарку вдалося зібрати 91,8 тисячі гривень, 50 євро та 10 злотих.
Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч

«Всім, хто долучився до благодійного ярмарку, який організовував Ратнівський ліцей №2 ім. М. Заліпи (батькам, учням, вчителям, працівникам ліцею, підприємцям Тетяні Савчук, Зоряні Шиманській і просто не байдужим людям), низький уклін», - зазначила Денисова.
Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч
Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч

Усі кошти передадуть на придбання тепловізора для 100-ї окремої бригади Волинської тероборони.
Школярі на Волині зібрали для ЗСУ майже 100 тисяч

Нагадаємо, нову чималу партію окопних свічок для наших захисників передали учні та колектив піддубцівського ліцею на Волині.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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