Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ

Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ
Нову чималу партію окопних свічок для наших захисників передали учні та колектив піддубцівського ліцею на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.

Сьогодні чималу партію таких важливих для воїнів зігріваючих свічок з теплими побажаннями у малюнках та патріотичними оберегами передали через військового капелана Івана Гуреєва з Піддубцівського ліцею.

Зі слів директорки ЗЗСО, акцію підтримали всі категорії учнів.

Старшокласники крутили і заливали свічки, школярі молодшої ланки плели браслети-обереги з жовто-блакитних стрічок, а найменші учні малювали малюнки.
Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ
Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ

"Поки війна триває не маємо права втомлюватися. Все буде Україна!" - розповіла директорка Лілія Купіч.
Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ
Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ
Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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