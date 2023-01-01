Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ
Сьогодні, 19:18
Нову чималу партію окопних свічок для наших захисників передали учні та колектив піддубцівського ліцею на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.
Сьогодні чималу партію таких важливих для воїнів зігріваючих свічок з теплими побажаннями у малюнках та патріотичними оберегами передали через військового капелана Івана Гуреєва з Піддубцівського ліцею.
Зі слів директорки ЗЗСО, акцію підтримали всі категорії учнів.
Старшокласники крутили і заливали свічки, школярі молодшої ланки плели браслети-обереги з жовто-блакитних стрічок, а найменші учні малювали малюнки.
"Поки війна триває не маємо права втомлюватися. Все буде Україна!" - розповіла директорка Лілія Купіч.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.
Сьогодні чималу партію таких важливих для воїнів зігріваючих свічок з теплими побажаннями у малюнках та патріотичними оберегами передали через військового капелана Івана Гуреєва з Піддубцівського ліцею.
Зі слів директорки ЗЗСО, акцію підтримали всі категорії учнів.
Старшокласники крутили і заливали свічки, школярі молодшої ланки плели браслети-обереги з жовто-блакитних стрічок, а найменші учні малювали малюнки.
"Поки війна триває не маємо права втомлюватися. Все буде Україна!" - розповіла директорка Лілія Купіч.
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