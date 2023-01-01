Школярі з Волині вчергове передали окопні свічки для ЗСУ

партію окопних свічок для наших захисників передали учні та колектив піддубцівського ліцею на Волині.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.



Сьогодні чималу партію таких важливих для воїнів зігріваючих свічок з теплими побажаннями у малюнках та патріотичними оберегами передали через військового капелана Івана Гуреєва з Піддубцівського ліцею.



Зі слів директорки ЗЗСО, акцію підтримали всі категорії учнів.



Старшокласники крутили і заливали свічки, школярі молодшої ланки плели браслети-обереги з жовто-блакитних стрічок, а найменші учні малювали малюнки.



"Поки війна триває не маємо права втомлюватися. Все буде Україна!" - розповіла директорка Лілія Купіч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нову чималудля наших захисників передали учні та колектив піддубцівського ліцею на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.Сьогодні чималу партію таких важливих для воїнів зігріваючих свічок з теплими побажаннями у малюнках та патріотичними оберегами передали через військового капеланаз Піддубцівського ліцею.Зі слів директорки ЗЗСО, акцію підтримали всі категорії учнів.Старшокласники крутили і заливали свічки, школярі молодшої ланки плели браслети-обереги з жовто-блакитних стрічок, а найменші учні малювали малюнки."Поки війна триває не маємо права втомлюватися. Все буде Україна!" - розповіла директорка

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