На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Ковб

Михайло Ковб.



Про це повідомляє Колківська громада.



Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.







Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 грудня на Донеччині загинув 22-річний Герой з ВолиніПро це повідомляє Колківська громада.Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.

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