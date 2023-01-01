На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Ковб
Сьогодні, 20:25
13 грудня на Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Михайло Ковб.
Про це повідомляє Колківська громада.
Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.
Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.
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Про це повідомляє Колківська громада.
Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.
Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.
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