На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Ковб

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Ковб
13 грудня на Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Михайло Ковб.

Про це повідомляє Колківська громада.

Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Ковб


Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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