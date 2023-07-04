Загинув ще у липні: підтвердили смерть Героя з Луцької громади Станіслава Щирого

Загинув ще у липні: підтвердили смерть Героя з Луцької громади Станіслава Щирого
На війні з російськими окупантами загинув воїн з Луцької громади Станіслав Щирий.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

За його інформацією, мешканець с.Боголюби Луцької міської територіальної громади Щирий Станіслав Олександрович, 23.12.1985 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.

Солдат Щирий Станіслав Олександрович загинув 04.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілсності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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