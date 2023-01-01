Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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