Юні волинянки тріумфували на Кубку України з чирлідингу
Сьогодні, 18:51
Команда із Підгайців поблизу Луцька «Star Girls» здобула перемогу на Кубку України з чирлідингу.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.
У Львові завершилися змагання на Кубок України з чирлідингу-2023, які пройшли на базі Emily Resort.
У номінації Cheer Dance Show team (SL) Minis перемогла команда Підгайцівського ліцею «Star Girls». Готувала команду тренерка Юлія Остапович.
«Нових цікавих змагань, досягнень та перемог!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.
У Львові завершилися змагання на Кубок України з чирлідингу-2023, які пройшли на базі Emily Resort.
У номінації Cheer Dance Show team (SL) Minis перемогла команда Підгайцівського ліцею «Star Girls». Готувала команду тренерка Юлія Остапович.
«Нових цікавих змагань, досягнень та перемог!» - йдеться у повідомленні.
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