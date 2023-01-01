Юні волинянки тріумфували на Кубку України з чирлідингу

Юні волинянки тріумфували на Кубку України з чирлідингу
Команда із Підгайців поблизу Луцька «Star Girls» здобула перемогу на Кубку України з чирлідингу.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.

У Львові завершилися змагання на Кубок України з чирлідингу-2023, які пройшли на базі Emily Resort.

У номінації Cheer Dance Show team (SL) Minis перемогла команда Підгайцівського ліцею «Star Girls». Готувала команду тренерка Юлія Остапович.
Юні волинянки тріумфували на Кубку України з чирлідингу

«Нових цікавих змагань, досягнень та перемог!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: спорт, Волинь
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