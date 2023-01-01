Юні волинянки тріумфували на Кубку України з чирлідингу





Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.



У Львові завершилися змагання на Кубок України з чирлідингу-2023, які пройшли на базі Emily Resort.



У номінації Cheer Dance Show team (SL) Minis перемогла команда Підгайцівського ліцею «Star Girls». Готувала команду тренерка Юлія Остапович.



«Нових цікавих змагань, досягнень та перемог!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда із Підгайців поблизу Луцька «Star Girls» здобула перемогу на Кубку України з чирлідингу.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.У Львові завершилися змагання на Кубок України з чирлідингу-2023, які пройшли на базі Emily Resort.У номінації Cheer Dance Show team (SL) Minis перемогла команда Підгайцівського ліцею «Star Girls». Готувала команду тренерка«Нових цікавих змагань, досягнень та перемог!» - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію