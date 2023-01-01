Майже всі російські ракетоносці втекли з Криму

ракетоносці Чорноморського флоту зараз перебувають на військовій базі в Новоросійську.



Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



Згідно з даними супутникової розвідки у порту Новоросійська зараз перебувають:



- всі 4 підводні човни;

- 2 фрегати класу «Адмірал Григорович»;

- всі 4 патрульні кораблі класу «Василь Биків»;

- всі 3 малих ракетних корабля класу «Буян-М»;

- один із трьох малих ракетних кораблів класу «Каракурт».



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