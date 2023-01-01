У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном

У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
У Підгайцівській громаді поблизу Луцька попрощалися із загиблим воїном Сергієм Бардасем.

Про це повідомляє Підгайцівська громада.

Як ідеться у повідомленні, 50-річний піхотинець загинув 11 грудня 2023 року внаслідок вогневого ураження ворожим дроном позицій в районі села Роботине Запорізької області.

Віддати останню шану Сергію Бардасю прийшли рідні, друзі, військовослужбовці, жителі громади. Захисника України у рідному селі Лище, де він жив, народився і виріс, створив сім'ю, зустрічали й проводжали живим коридором, схилившись на коліна.
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном

Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому Захисника, де він провів останню ніч, до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбувся чин похорону.
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном

Дорогою повз рідну школу, Героя зі сльозами на очах зустріли педагоги, учні. Тут кортеж призупинився і для нього прозвучав останній шкільний дзвінок.

У супроводі оркестру та зі всіма військовими почестями Героя поховали на місцевому кладовищі села Лище.

Без доброго, надійного плеча лишилися батьки, три доньки, сестра та брат загиблого.
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном

«Тато мав дуже велике і чуйне серце. Він завжди допомагав усім, ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Пішов на фронт ще в січні минулого року, був піхотинцем 33 бригади, ніколи там не сумував і завжди був веселим, як в житті, так і на війні, він завжди посміхався. Позитивний, завжди добрий і чуйний до людей, до батьків, тато дуже любив своїх дітей», - розповіла донька Сергія Бардася.

«Сергій Бардась справжній Герой, який відважно виконав свій обов‘язок та віддав найдорожче - життя за вільну Україну! Низько схиляємо голови у скорботі. Вічна шана і слава Герою!» - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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