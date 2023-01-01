Аварія на Волині: не розминулися віз та Volkswagen





Про це пише інформагентство



Як повідомили очевидці, на дорозі зіткнулися гужова підвода та легковий автомобіль. На місце викликали швидку та поліцію. Постраждалого 67-річного чоловіка госпіталізували.



Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, постраждалий доставлений у Маневицьку багатопрофільну лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки та забійними саднами голови та обличчя.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що поблизу села Чарторийськ зіткнулися гужова підвода та автомобіль Volkswagen Golf. Попередньо, їздовий виїхав з другорядної дороги на головну, не надавши перевагу у русі автомобілю. У результаті зіткнення, водій гужової підводи отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.



Обидва водії були тверезі. Кінь живий.



За цим фактом розпочнуть кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.



Нагадаємо, волинянин, який п’яним скоїв смертельну ДТП на вулиці Клима Савура у Луцьку, вісім років відбуватиме покарання за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік села Чарторийськ у Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 18 грудня, близько 12:00 трапилася ДТП за участю воза і легковика.Про це пише інформагентство Волинські Новини Як повідомили очевидці, на дорозі зіткнулися гужова підвода та легковий автомобіль. На місце викликали швидку та поліцію. Постраждалого 67-річного чоловіка госпіталізували.Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалий доставлений у Маневицьку багатопрофільну лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки та забійними саднами голови та обличчя.У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що поблизу села Чарторийськ зіткнулися гужова підвода та автомобіль Volkswagen Golf. Попередньо, їздовий виїхав з другорядної дороги на головну, не надавши перевагу у русі автомобілю. У результаті зіткнення, водій гужової підводи отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.Обидва водії були тверезі. Кінь живий.За цим фактом розпочнуть кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.Нагадаємо, волинянин, який п’яним скоїв смертельну ДТП на вулиці Клима Савура у Луцьку,за ґратами.

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