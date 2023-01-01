Водія за смертельну аварію в Луцьку посадили на 8 років

Волинянин, який п’янимна вулиці Клима Савура у Луцьку, вісім років відбуватиме покарання за ґратами.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншому потерпілому – тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286-1 КК України).Нагадаємо, удень 30 серпня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «BMW 318I» на вулиці Клима Савура у Луцьку не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, наїхав на пішохідку й опісля зіткнувся з бетонною огорожею.У результаті ДТП 56-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події.Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля.Згідно з вироком суду, водій, судимий минулоріч за незаконне поводження зі зброєю, наступних вісім років перебуватиме за ґратами. Окрім того, його на десять років позбавлено права керувати транспортними засобами.