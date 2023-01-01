У Волинському драмтеатрі розіграли суперприз та сертифікати на вистави для дітей

У Волинському драмтеатрі розіграли суперприз та сертифікати на вистави для дітей
У Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка тривають щонедільні розіграші подарунків серед юних глядачів.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Кожної неділі ми розігруємо 4 сертифікати на безплатне відвідування будь-якої дитячої вистави та суперприз від нашого партнера -українського виробника іграшок, компанії «Тигрес». Завжди раді нашим маленьким глядачам», - зауважив виконувач обов'язків директора-художнього керівника театру Сергій Скулинець.

У Волинському драмтеатрі розіграли суперприз та сертифікати на вистави для дітей

У Волинському драмтеатрі розіграли суперприз та сертифікати на вистави для дітей

У неділю, 17 грудня, відбувся черговий розіграш, а подарунки знайшли своїх щасливих власників.

«У нас зібрались дітки чи не з усієї області! Усі разом побували на мюзиклі «Попелюшка». У цій неймовірній атмосфері відбувся ще один розіграш - і вже невдовзі переможці прийдуть на перегляд інших вистав, а той, хто здобув головний подарунок від компанії «Тигрес», ми переконані, щоразу дивлячись на нього, згадуватиме театр та приємний час! Це найбільша нагорода, на яку можна тільки сподіватись! Дякуємо, любі глядачі! Чекаємо на наступному розіграші, адже у вас буде нова можливість переглянути іншу казку і взяти участь у щонедільному розіграші! Нехай поталанить!», - йдеться у дописі на сторінці драмтеатру у фейсбуці.

Відео розіграшу - на театральній сторінці в інстаграмі.

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Теги: театр, розіграш, Луцьк
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