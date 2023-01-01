У Волинському драмтеатрі розіграли суперприз та сертифікати на вистави для дітей

Тараса Шевченка тривають щонедільні розіграші подарунків серед юних глядачів.



Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.



«Кожної неділі ми розігруємо 4 сертифікати на безплатне відвідування будь-якої дитячої вистави та суперприз від нашого партнера -українського виробника іграшок, компанії «Тигрес». Завжди раді нашим маленьким глядачам», - зауважив виконувач обов'язків директора-художнього керівника театру Сергій Скулинець.







У неділю, 17 грудня, відбувся черговий розіграш, а подарунки знайшли своїх щасливих власників.



«У нас зібрались дітки чи не з усієї області! Усі разом побували на мюзиклі «Попелюшка». У цій неймовірній атмосфері відбувся ще один розіграш - і вже невдовзі переможці прийдуть на перегляд інших вистав, а той, хто здобув головний подарунок від компанії «Тигрес», ми переконані, щоразу дивлячись на нього, згадуватиме театр та приємний час! Це найбільша нагорода, на яку можна тільки сподіватись! Дякуємо, любі глядачі! Чекаємо на наступному розіграші, адже у вас буде нова можливість переглянути іншу казку і взяти участь у щонедільному розіграші! Нехай поталанить!», - йдеться у дописі на сторінці драмтеатру у фейсбуці.



Відео розіграшу - на театральній сторінці в



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім.тривають щонедільні розіграші подарунків серед юних глядачів.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.- зауважив виконувач обов'язків директора-художнього керівника театруУ неділю, 17 грудня, відбувся черговий розіграш, а подарунки знайшли своїх щасливих власників., - йдеться у дописі на сторінці драмтеатру у фейсбуці.Відео розіграшу - на театральній сторінці в інстаграмі

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