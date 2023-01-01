Залужний прокоментував новини про прослушку: деталі

обладнання для прослуховування відреагував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



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"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - сказав Залужний.



Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням.



"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)", - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.



На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".



Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну".



"Все може бути. Слідство доведе, що це було", - каже головнокомандувач.



Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.



На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:



"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На новини про виявленевідреагував головнокомандувач ЗСУПро це пише РБК-Україна "Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - сказав Залужний.Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням."В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)", - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну"."Все може бути. Слідство доведе, що це було", - каже головнокомандувач.Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".

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