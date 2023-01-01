Залужний прокоментував новини про прослушку: деталі

Залужний прокоментував новини про прослушку: деталі
На новини про виявлене обладнання для прослуховування відреагував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це пише РБК-Україна.

"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - сказав Залужний.

Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)", - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було", - каже головнокомандувач.

Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.

На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:

"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".


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Теги: війна, ЗСУ
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