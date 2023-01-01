У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування

Валерія Залужного.



Про це йдеться в



"Вчора, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.



Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.



З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб Збройних сил України офіційно прокоментував виявлення пристрою для прослуховування в одному з кабінетів ГоловнокомандувачаПро це йдеться в заяві Генштабу."Вчора, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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