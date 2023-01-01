У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування

У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування
Генеральний штаб Збройних сил України офіційно прокоментував виявлення пристрою для прослуховування в одному з кабінетів Головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це йдеться в заяві Генштабу.

"Вчора, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Залужний, пристрій, прослуховування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Жевняк
Сьогодні, 12:45
У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування
Сьогодні, 12:38
Поліція просить у волинян допомоги у розшуку зниклого підозрюваного
Сьогодні, 12:25
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - ЗМІ
17 грудень, 23:31
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині
16 грудень, 20:15
За виявлену під Бахмутом мужність лучанин отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного За виявлену під Бахмутом мужність лучанин отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного
13 грудень, 16:50
Воїн з Волині отримав «Сталевий хрест» від генерала Валерія Залужного Воїн з Волині отримав «Сталевий хрест» від генерала Валерія Залужного
06 грудень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залужний прокоментував новини про прослушку: деталі
Сьогодні, 13:09
 0
Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші
Сьогодні, 12:58
 0
Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Жевняк
Сьогодні, 12:45
 0
У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8