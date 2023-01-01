У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування
Сьогодні, 12:38
Генеральний штаб Збройних сил України офіційно прокоментував виявлення пристрою для прослуховування в одному з кабінетів Головнокомандувача Валерія Залужного.
Про це йдеться в заяві Генштабу.
"Вчора, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.
Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.
З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку».
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Про це йдеться в заяві Генштабу.
"Вчора, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.
Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.
З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку».
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