Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина

Поліція розшукує безвісти зниклого 36-річного жителя Ківерець.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 10 травня 1987 року народження, жителя м. Ківерці.Чоловік 11 грудня 2023 року поїхав до Києва на лікування потягом сполученням «Ковель-Київ» та по даний час не повернувся. Де перебуває - невідомо.зріст 185 см, спортивної тілобудови, борода чорного кольору, очі карі.татуювання в області правої руки у вигляді букв «За ВДВ», шрам в області правого вуха від операції."Просимо осіб, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 50 9786838 або 102", - йдеться в повідомленні.