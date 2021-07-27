Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина

Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина
Поліція розшукує безвісти зниклого 36-річного жителя Ківерець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Черноти Антона Вікторовича, 10 травня 1987 року народження, жителя м. Ківерці.

Чоловік 11 грудня 2023 року поїхав до Києва на лікування потягом сполученням «Ковель-Київ» та по даний час не повернувся. Де перебуває - невідомо.

Прикмети: зріст 185 см, спортивної тілобудови, борода чорного кольору, очі карі.

Особливі прикмети: татуювання в області правої руки у вигляді букв «За ВДВ», шрам в області правого вуха від операції.

"Просимо осіб, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 50 9786838 або 102", - йдеться в повідомленні.
Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина



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Теги: розшук, чоловік, лікування, Волинь, поліція
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