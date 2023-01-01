Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші

Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші
10-річна дівчинка, яку на вулиці Львівська у Луцьку збила автівка, перебуває у стані медикаментозної коми. Її стан стабільний.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, близько 12 години на вулиці Львівській, неподалік тубдиспансеру, водій автомобіля Daewoo наїхав на 10-річну дівчинку.

Медики госпіталізували потерпілу без свідомості із важкою черепно-мозковою травмою. Водій за кермом був тверезий.

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, шукає свідків аварії для того, щоб з’ясувати, де ж саме водій збив юну пішохідку – на переході чи за ним.

Мама дівчинки просить усіх небайдужих долучитися фінансово до одужання її доньки: 4441111163328994 (Мацюк Оксана).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залужний прокоментував новини про прослушку: деталі
Сьогодні, 13:09
Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші
Сьогодні, 12:58
Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Жевняк
Сьогодні, 12:45
У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
У Луцьку на Львівській автомобіль збив дівчинку У Луцьку на Львівській автомобіль збив дівчинку
16 грудень, 14:13
У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО
15 грудень, 21:13
У Луцьку на Карпенка-Карого п’яний водій скоїв аварію: повідомили деталі У Луцьку на Карпенка-Карого п’яний водій скоїв аварію: повідомили деталі
08 грудень, 10:07
У Луцьку на пішохідному переході водій автомобіля збив матір з півторарічною дитиною У Луцьку на пішохідному переході водій автомобіля збив матір з півторарічною дитиною
28 листопад, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залужний прокоментував новини про прослушку: деталі
Сьогодні, 13:09
 0
Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші
Сьогодні, 12:58
 0
Поїхав до Києва на лікування та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 36-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Жевняк
Сьогодні, 12:45
 0
У Генштабі офіційно підтвердили, що в кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8