Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші
Сьогодні, 12:58
10-річна дівчинка, яку на вулиці Львівська у Луцьку збила автівка, перебуває у стані медикаментозної коми. Її стан стабільний.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, близько 12 години на вулиці Львівській, неподалік тубдиспансеру, водій автомобіля Daewoo наїхав на 10-річну дівчинку.
Медики госпіталізували потерпілу без свідомості із важкою черепно-мозковою травмою. Водій за кермом був тверезий.
Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, шукає свідків аварії для того, щоб з’ясувати, де ж саме водій збив юну пішохідку – на переході чи за ним.
Мама дівчинки просить усіх небайдужих долучитися фінансово до одужання її доньки: 4441111163328994 (Мацюк Оксана).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, близько 12 години на вулиці Львівській, неподалік тубдиспансеру, водій автомобіля Daewoo наїхав на 10-річну дівчинку.
Медики госпіталізували потерпілу без свідомості із важкою черепно-мозковою травмою. Водій за кермом був тверезий.
Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, шукає свідків аварії для того, щоб з’ясувати, де ж саме водій збив юну пішохідку – на переході чи за ним.
Мама дівчинки просить усіх небайдужих долучитися фінансово до одужання її доньки: 4441111163328994 (Мацюк Оксана).
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