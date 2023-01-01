Дівчинка, яку збило авто на Львівській, у штучній комі: на лікування збирають гроші

10-річна дівчинка, яку на вулиці Львівська у Луцьку збила автівка, перебуває у стані медикаментозної коми. Її стан стабільний.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, близько 12 години на вулиці Львівській, неподалік тубдиспансеру,Медики госпіталізували потерпілу без свідомості із важкою черепно-мозковою травмою. Водій за кермом був тверезий.Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди,для того, щоб з’ясувати, де ж саме водій збив юну пішохідку – на переході чи за ним.Мама дівчинки просить усіх небайдужих долучитися фінансово до одужання її доньки:).