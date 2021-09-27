У Луцьку на Львівській автомобіль збив дівчинку





Аварія трапилася близько 12 години на вулиці Львівській, повідомили



Водій автомобіля Daewoo допустив наїзд на 10-річну пішохідку, яка перебігала дорогу.



У дівчинки - важка черепно-мозкова травма. Вона без свідомості, її доправили до лікарні.



Водій за кермом був тверезий.



На місці працюють слідчі Луцького РУП. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку автомобіль збив дитину.Аварія трапилася близько 12 години на вулиці Львівській, повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у ГУНП Волині.Водій автомобіля Daewoo допустив наїзд на 10-річну пішохідку, яка перебігала дорогу.У дівчинки - важка черепно-мозкова травма. Вона без свідомості, її доправили до лікарні.Водій за кермом був тверезий.На місці працюють слідчі Луцького РУП. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 286 ККУ.

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