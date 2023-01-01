«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Величко

«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Величко
Сьогодні, 16 грудня, на Волині зустрінуть Героя Віктора Величка.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Орієнтовна зустріч кортежу з тілом нашого захисника Величка Віктора Васильовича прибуде сьогодні, орієнтовно о 17:00 год у Колках.

Маршрут кортежу: АЗС CHIPPO - поворот на с.Рудники.

Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 17 грудня в с. Рудники орієнтовно о 12:00 год у місцевому Свято-Покровському храмі.

"Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги!" - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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