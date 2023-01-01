«На щиті» на Волинь повертається Герой Віктор Величко

Віктора Величка.



Про це



"Орієнтовна зустріч кортежу з тілом нашого захисника Величка Віктора Васильовича прибуде сьогодні, орієнтовно о 17:00 год у Колках.



Маршрут кортежу: АЗС CHIPPO - поворот на с.Рудники.



Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 17 грудня в с. Рудники орієнтовно о 12:00 год у місцевому Свято-Покровському храмі.



"Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги!" - наголошують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 грудня, на Волині зустрінуть ГерояПро це повідомили у Колківській громаді."Орієнтовна зустріч кортежу з тілом нашого захисника Величка Віктора Васильовича прибуде сьогодні, орієнтовно о 17:00 год у Колках.АЗС CHIPPO - поворот на с.Рудники.Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 17 грудня в с. Рудники орієнтовно о 12:00 год у місцевому Свято-Покровському храмі."Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги!" - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію