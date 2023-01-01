На Волині у пожежі загинув 36-річний чоловік

На Волині у пожежі загинув 36-річний чоловік
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі та здійснили виїзд для аварійного відкривання дверей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

15 грудня о 21:22 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Городище Луцького району. На місце виклику направлено рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ківерці спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони селища Цумань та села Журавичі. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1987 р.н.. Імовірна причина пожежі — встановлюється.

О 22:00 вогнеборці 18-ї ДПРЧ селища Іванчі приборкали займання житлового будинку в селі Павлівка Володимирського району. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Рятувальники Аварійно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири на 3-му поверсі багатоповерхівки, аби надати доступ медикам хворої жінки. За зачиненими дверима перебували жінка, яка потребувала медичної допомоги.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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