Вранці у Луцькому районі у снігу застрягла «швидка» з хворим чоловіком





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Карета швидкої застрягла в снігу в селі Гаразджа Луцького району сьогодні близько 6-ої ранку.



На місці події працювали рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги, аби той продовжив рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 16 грудня, рятувальники відбуксирували автомобіль невідкладної медичної допомоги, в якому перебував хворий чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Карета швидкої застрягла в снігу в селі Гаразджа Луцького району сьогодні близько 6-ої ранку.На місці події працювали рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги, аби той продовжив рух.

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