Вранці у Луцькому районі у снігу застрягла «швидка» з хворим чоловіком

Вранці у Луцькому районі у снігу застрягла «швидка» з хворим чоловіком
Сьогодні вранці, 16 грудня, рятувальники відбуксирували автомобіль невідкладної медичної допомоги, в якому перебував хворий чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Карета швидкої застрягла в снігу в селі Гаразджа Луцького району сьогодні близько 6-ої ранку.

На місці події працювали рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги, аби той продовжив рух.

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Теги: Швидка, сніг, Волинь
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