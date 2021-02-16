Вранці у Луцькому районі у снігу застрягла «швидка» з хворим чоловіком
Сьогодні, 11:08
Сьогодні вранці, 16 грудня, рятувальники відбуксирували автомобіль невідкладної медичної допомоги, в якому перебував хворий чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Карета швидкої застрягла в снігу в селі Гаразджа Луцького району сьогодні близько 6-ої ранку.
На місці події працювали рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги, аби той продовжив рух.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Карета швидкої застрягла в снігу в селі Гаразджа Луцького району сьогодні близько 6-ої ранку.
На місці події працювали рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги, аби той продовжив рух.
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