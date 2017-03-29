Більше як 20 тисяч дітей отримали солодкі подарунки від фонду «Патріоти Волині»
Сьогодні, 10:30
Більше як двадцять тисяч волинських дітей отримали солодкі подарунки від благодійників фонду «Патріоти Волині». Добру традицію солодощів напередодні Різдва й Нового року продовжують уже 12-й рік поспіль. Усе для того, аби і в такий важкий час зробити дітвору трошки щасливішою.
Про це пише 12 канал.
На годиннику близько десятої ранку. Представники шкіл та дитсадків з усього Ковельського району їдуть по приємні емоції для дітвори, точніше, по подарунки. Тішити малечу напередодні різдвяно-новорічних свят – уже добра традиція, яку ще у 2011 році започаткував благодійний фонд «Патріоти Волині».
«Велика радість для дітей і підтримка. Я так думаю, що не кожен зараз і зможе купити, але хай будуть. Дякуємо спонсорам, що допомагають дітям», – каже представник Зеленського ліцею Василь Борейчук.
Автомобілі одні за одними приїздять по солодощі для дітей. У фонді розповіли, що подарунки почали готувати за три місяці. Усе для того, аби малеча отримувала найкраще.
Директор благодійного фонду Павло Самолюк каже, що після майже двох років повномасштабної війни росії проти України дуже важливо зберегти в дітей віру у майбутнє.
«Якими б не були атаки на наші мережі, як би не перекривали кисень нашим перевізникам, та, взагалі, перед якими б викликами ми, дорослі, не стояли, діти не можуть лишитися без подарунків, без свого очікування, взагалі без свята, – роздумує директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Подарунки, каже Павло Самолюк, – це те, що дістали би з-під землі, бо ж знають, як дітвора чекає на традиційний солодкий презент.
«Дитячий солодкий подарунок – це та маленька, але необхідна стабільність, яка каже дітям, що ми, дорослі, поряд, ми завжди готові їх захистити, ми стоїмо на боці світла і віри в те, що добро обов’язково переможе зло. І ми радіємо тому, що вже традиційна акція, започаткована у 2011 році благодійним фондом «Патріоти Волині», триває і досі. І сьогодні подарунки отримують близько 20 тисяч дітей. Це діти-сироти, діти початкових класів, діти садочків – розповів Павло Самолюк.
Усі, хто приїхав по солодощі для малечі, кажуть, що вдячні за таку добру традицію на 21-му окрузі. Завдяки цій підтримці на дитячому обличчі з’явиться усмішка, а це дуже важливо.
«Подарунки завжди потрібні, тому що діти раді завжди, а ще перед святами. Дуже вдячні «Патріотам Волині», - висловився директор ліцею «Оберіг» Василь Шворак.
Про це пише 12 канал.
На годиннику близько десятої ранку. Представники шкіл та дитсадків з усього Ковельського району їдуть по приємні емоції для дітвори, точніше, по подарунки. Тішити малечу напередодні різдвяно-новорічних свят – уже добра традиція, яку ще у 2011 році започаткував благодійний фонд «Патріоти Волині».
«Велика радість для дітей і підтримка. Я так думаю, що не кожен зараз і зможе купити, але хай будуть. Дякуємо спонсорам, що допомагають дітям», – каже представник Зеленського ліцею Василь Борейчук.
Автомобілі одні за одними приїздять по солодощі для дітей. У фонді розповіли, що подарунки почали готувати за три місяці. Усе для того, аби малеча отримувала найкраще.
Директор благодійного фонду Павло Самолюк каже, що після майже двох років повномасштабної війни росії проти України дуже важливо зберегти в дітей віру у майбутнє.
«Якими б не були атаки на наші мережі, як би не перекривали кисень нашим перевізникам, та, взагалі, перед якими б викликами ми, дорослі, не стояли, діти не можуть лишитися без подарунків, без свого очікування, взагалі без свята, – роздумує директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Подарунки, каже Павло Самолюк, – це те, що дістали би з-під землі, бо ж знають, як дітвора чекає на традиційний солодкий презент.
«Дитячий солодкий подарунок – це та маленька, але необхідна стабільність, яка каже дітям, що ми, дорослі, поряд, ми завжди готові їх захистити, ми стоїмо на боці світла і віри в те, що добро обов’язково переможе зло. І ми радіємо тому, що вже традиційна акція, започаткована у 2011 році благодійним фондом «Патріоти Волині», триває і досі. І сьогодні подарунки отримують близько 20 тисяч дітей. Це діти-сироти, діти початкових класів, діти садочків – розповів Павло Самолюк.
Усі, хто приїхав по солодощі для малечі, кажуть, що вдячні за таку добру традицію на 21-му окрузі. Завдяки цій підтримці на дитячому обличчі з’явиться усмішка, а це дуже важливо.
«Подарунки завжди потрібні, тому що діти раді завжди, а ще перед святами. Дуже вдячні «Патріотам Волині», - висловився директор ліцею «Оберіг» Василь Шворак.