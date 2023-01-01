Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,



– танків ‒ 5720 (+14) од,



– бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,



– артилерійських систем – 8100 (+1) од,



– РСЗВ – 920 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,



– літаків – 324 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),



– крилаті ракети ‒ 1609 (+1),



– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,



– спеціальна техніка ‒ 1190 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили 930 росіян.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,– танків ‒ 5720 (+14) од,– бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,– артилерійських систем – 8100 (+1) од,– РСЗВ – 920 (+0) од,– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,– літаків – 324 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),– крилаті ракети ‒ 1609 (+1),– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,– спеціальна техніка ‒ 1190 (+1).

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