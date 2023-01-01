Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія

Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія
За минулу добу Збройні сили України знищили 930 росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,

– танків ‒ 5720 (+14) од,

– бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,

– артилерійських систем – 8100 (+1) од,

– РСЗВ – 920 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

– літаків – 324 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),
Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія

– крилаті ракети ‒ 1609 (+1),

– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,

– спеціальна техніка ‒ 1190 (+1).

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Теги: Втрати росії
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