Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія
Сьогодні, 10:00
За минулу добу Збройні сили України знищили 930 росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,
– танків ‒ 5720 (+14) од,
– бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,
– артилерійських систем – 8100 (+1) од,
– РСЗВ – 920 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
– літаків – 324 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),
– крилаті ракети ‒ 1609 (+1),
– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,
– спеціальна техніка ‒ 1190 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,
– танків ‒ 5720 (+14) од,
– бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,
– артилерійських систем – 8100 (+1) од,
– РСЗВ – 920 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
– літаків – 324 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),
– крилаті ракети ‒ 1609 (+1),
– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,
– спеціальна техніка ‒ 1190 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія
Сьогодні, 10:00
ЗСУ відбили десятки атак росіян поблизу Авдіївки: ситуація на фронті станом на ранок 16 грудня
Сьогодні, 09:30
Сили протиповітряної оборони вночі збили 30 «шахедів»
Сьогодні, 09:10
Співак з Волині став переможцем престижної премії
Сьогодні, 08:25