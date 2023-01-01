Сили протиповітряної оборони вночі збили 30 «шахедів»

Сили протиповітряної оборони вночі збили 30 «шахедів»
У ніч на 16 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131», які окупанти спрямували у різні регіони України.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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