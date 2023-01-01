Співак з Волині став переможцем престижної премії





Про це повідомляє ВСН.



У середу, 13 грудня, у Києві відбулася церемонія Megogo Music Awards. Ця премія заснована у 2022 році «для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен та звучань, а також справедливої відзнаки творчих успіхів артистів». Музичних переможців визначали журі та глядачі (50/50). Переможців обирали у 14 номінаціях.



Волинянин Yaktak здобув перемогу в категорії «Нова хвиля попмузики».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Megogo Music Awards оголосив переможців цьогорічної музичної премії. Одним з них став відомий співак з Волині Ярослав Карпук (Yaktak).Про це повідомляє ВСН.У середу, 13 грудня, у Києві відбулася церемонія Megogo Music Awards. Ця премія заснована у 2022 році «для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен та звучань, а також справедливої відзнаки творчих успіхів артистів». Музичних переможців визначали журі та глядачі (50/50). Переможців обирали у 14 номінаціях.Волинянин Yaktak здобув перемогу в категорії «Нова хвиля попмузики».

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