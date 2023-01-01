Медзаклади Волині отримали потужні генератори

Медичні заклади Волині отримали потужні генератори від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».Про це повідомляють на сайті порталі реформи місцевого самоврядування "Децентралізація".“У нашій лікарні онкологічні хворі проходять комплексне лікування: оперативне та променеве. Оскільки в нас є лінійний прискорювач, то приїжджають сюди дуже багато пацієнтів також з Львівської, Рівненської, Тернопільської областей”, — розповідає заступниця головного лікаря Волинського обласного центру онкології Людмила Бубенова.За рік у Волинському обласному центрі онкології лікують 9 тисяч пацієнтів. У лікарні перебуває також 5 військових.“Ми не можемо дозволити собі відключення світла — нам критично важливо, щоб електрика була безперебійно. А минулого року, як ми знаємо, була дуже складна ситуація”, — додає Людмила Бубенова.Щоб найбільші лікарні Волині мали електроенергію навіть під час блекаутів, Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» надав три генератори потужністю 100 кВт Обласному медичному центру онкології, Обласному госпіталю ветеранів війни та Обласній психіатричній лікарні.Ще 5 генераторів на 7,5 кВт Проєкт передав структурним підрозділам Волинської обласної державної адміністрації.“Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» уже 2 роки поспіль є надійним партнером для Волині. Завдяки нашій співпраці обласна військова адміністрація та 10 громад області отримали обладнання вартістю понад 100 мільйонів гривень. Ми маємо досвід ворожих атак на критичну інфраструктуру регіону в період опалювального сезону, тож дуже цінуємо підтримку міжнародної спільноти у забезпеченні запасів енергоносіїв та об’єктів генерації”, — говорить Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної військової адміністрації.Загалом, Проєкт передав партнерам 305 генераторів потужністю до 10 кВт та 205 генераторів потужністю 60-100 кВт.