Медзаклади Волині отримали потужні генератори

Медзаклади Волині отримали потужні генератори
Медичні заклади Волині отримали потужні генератори від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Про це повідомляють на сайті порталі реформи місцевого самоврядування "Децентралізація".

“У нашій лікарні онкологічні хворі проходять комплексне лікування: оперативне та променеве. Оскільки в нас є лінійний прискорювач, то приїжджають сюди дуже багато пацієнтів також з Львівської, Рівненської, Тернопільської областей”, — розповідає заступниця головного лікаря Волинського обласного центру онкології Людмила Бубенова.

За рік у Волинському обласному центрі онкології лікують 9 тисяч пацієнтів. У лікарні перебуває також 5 військових.

“Ми не можемо дозволити собі відключення світла — нам критично важливо, щоб електрика була безперебійно. А минулого року, як ми знаємо, була дуже складна ситуація”, — додає Людмила Бубенова.

Щоб найбільші лікарні Волині мали електроенергію навіть під час блекаутів, Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» надав три генератори потужністю 100 кВт Обласному медичному центру онкології, Обласному госпіталю ветеранів війни та Обласній психіатричній лікарні.

Ще 5 генераторів на 7,5 кВт Проєкт передав структурним підрозділам Волинської обласної державної адміністрації.

“Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» уже 2 роки поспіль є надійним партнером для Волині. Завдяки нашій співпраці обласна військова адміністрація та 10 громад області отримали обладнання вартістю понад 100 мільйонів гривень. Ми маємо досвід ворожих атак на критичну інфраструктуру регіону в період опалювального сезону, тож дуже цінуємо підтримку міжнародної спільноти у забезпеченні запасів енергоносіїв та об’єктів генерації”, — говорить Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної військової адміністрації.

Загалом, Проєкт передав партнерам 305 генераторів потужністю до 10 кВт та 205 генераторів потужністю 60-100 кВт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: медицина, Волинь, електроенергія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медзаклади Волині отримали потужні генератори
Сьогодні, 05:28
У Польщі померла 28-річна породілля з України
Сьогодні, 03:41
На Волині створили джаз-бенд з міським головою та переселенцем у складі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Найближчими днями Україна отримає від ЄС 1,5 мільярда євро
Сьогодні, 01:15
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району
14 грудень, 15:17
У двох селах під Луцьком відключать електрику У двох селах під Луцьком відключать електрику
13 грудень, 13:06
Низку сіл під Луцьком знеструмлять: чому Низку сіл під Луцьком знеструмлять: чому
11 грудень, 15:35
Жителі громади з Волині за рік здали кров понад 1000 разів Жителі громади з Волині за рік здали кров понад 1000 разів
07 грудень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медзаклади Волині отримали потужні генератори
Сьогодні, 05:28
 0
У Польщі померла 28-річна породілля з України
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині створили джаз-бенд з міським головою та переселенцем у складі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Найближчими днями Україна отримає від ЄС 1,5 мільярда євро
Сьогодні, 01:15
 0
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8