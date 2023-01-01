На Волині створили джаз-бенд з міським головою та переселенцем у складі. ФОТО





Ідея створення гурту виникла після інтеграційних зустрічей для внутрішньо переміщених українців, які організував Волинський інститут права за підтримки проєкту USAID "ГОВЕРЛА", повідомили на порталі реформи місцевого самоврядування "Децентралізація", - повідомляє



Як розповів переселенець, із окупованого Рубіжного евакуювався на Волинь у березні 2022 року. Спершу, з його слів, було дуже важко, однак музика допомогла швидше інтегруватися в життя Горохівської громади. До джаз-бенду Дмитро Мухтаров долучився як гітарист.



"Я вдячний за ці зустрічі, адже на них я познайомився з побратимами з музичного колективу. Коли мені сказали, що створюють гурт, я відразу погодився, адже грав у студентські роки. Для мене зараз дуже важливо бути у цьому творчому процесі, брати участь у житті громади і рухатися далі попри все", — сказав переселенець.



Серед учасників джаз-бенду — міський голова Віктор Годик, який навчитися грати на музичному інструменті. Гру на саксофоні він опанував за пів року.



“У нашому колективі всі досвідчені музиканти, окрім мене. Тож я повинен був показати власний приклад, щоб об’єднати людей, які живуть музикою все життя. Опанував гру на саксофоні за пів року”, — сказав Віктор Годик.



Зараз на території Горохівської міської територіальної громади проживають 400 переселенців, 200 із яких планують залишитися жити на Волині й надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Горохові Луцького районі місцеві жителі разом із переселенцем Дмитром Мухтаровим, який переїхав на Волинь із Луганщини, заснували джазовий музичний колектив.Ідея створення гурту виникла після інтеграційних зустрічей для внутрішньо переміщених українців, які організував Волинський інститут права за підтримки проєкту USAID "ГОВЕРЛА", повідомили на порталі реформи місцевого самоврядування "Децентралізація", - повідомляє Суспільне Як розповів переселенець, із окупованого Рубіжного евакуювався на Волинь у березні 2022 року. Спершу, з його слів, було дуже важко, однак музика допомогла швидше інтегруватися в життя Горохівської громади. До джаз-бенду Дмитро Мухтаров долучився як гітарист."Я вдячний за ці зустрічі, адже на них я познайомився з побратимами з музичного колективу. Коли мені сказали, що створюють гурт, я відразу погодився, адже грав у студентські роки. Для мене зараз дуже важливо бути у цьому творчому процесі, брати участь у житті громади і рухатися далі попри все", — сказав переселенець.Серед учасників джаз-бенду — міський голова Віктор Годик, який навчитися грати на музичному інструменті. Гру на саксофоні він опанував за пів року.“У нашому колективі всі досвідчені музиканти, окрім мене. Тож я повинен був показати власний приклад, щоб об’єднати людей, які живуть музикою все життя. Опанував гру на саксофоні за пів року”, — сказав Віктор Годик.Зараз на території Горохівської міської територіальної громади проживають 400 переселенців, 200 із яких планують залишитися жити на Волині й надалі.

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