Найближчими днями Україна отримає від ЄС 1,5 мільярда євро





Під час брифінгу Ляєн заявила, що це стане «маленьким, але важливим мостом» на період, доки блок не знайде спосіб переконати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана або не знайде альтернативні рішення, - пише



«Звичайно, ми дуже старанно працюємо, щоб домогтися результату, за якого буде досягнуто угоди 27 держав-членів», — сказала вона.



«Робота над потенційними альтернативами» також ведеться на випадок, якщо не вдасться досягти одностайності, додала Ляєн.



Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд не скасує вето на новий пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро, доки блок не виплатить Угорщині всі заморожені кошти.



15 грудня Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро. До дебатів про виділення коштів блоці повернуться на початку наступного року.



Рішення про блокування Орбан наклав за кілька годин після того, як Єврорада ухвалила рішення почати переговори про вступ України до ЄС.



Джерело NV з оточення президента Євроради Шарля Мішеля повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал у той момент, коли лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення почати переговори з Україною про вступ до ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю, 15 грудня, заявила, що 1,5 мільярда євро буде передано Україні «найближчими днями».Під час брифінгу Ляєн заявила, що це стане «маленьким, але важливим мостом» на період, доки блок не знайде спосіб переконати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана або не знайде альтернативні рішення, - пише NV. «Звичайно, ми дуже старанно працюємо, щоб домогтися результату, за якого буде досягнуто угоди 27 держав-членів», — сказала вона.«Робота над потенційними альтернативами» також ведеться на випадок, якщо не вдасться досягти одностайності, додала Ляєн.Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд не скасує вето на новий пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро, доки блок не виплатить Угорщині всі заморожені кошти.15 грудня Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро. До дебатів про виділення коштів блоці повернуться на початку наступного року.Рішення про блокування Орбан наклав за кілька годин після того, як Єврорада ухвалила рішення почати переговори про вступ України до ЄС.Джерело NV з оточення президента Євроради Шарля Мішеля повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал у той момент, коли лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення почати переговори з Україною про вступ до ЄС.

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