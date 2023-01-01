Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу

Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу
Митний пост "Ягодин" повністю відновив і продовжує нарощувати пропуск вантажів в обидва боки українсько-польського кордону.

За попередню добу митники, зокрема, оформили 695 транспортних засобів з імпортом та 546 вантажів експорту, - повідомляють у Волинській митниці.

Оскільки нині маршрут через "Ягодин" залишається єдиним розблокованим з Польщею та найкоротшим шляхом для міжнародної торгівлі з Європою, з обох сторін порубіжжя формуються черги. Станом на сьогодні, 15 грудня, на в'їзд до України перед Дорогуськом очікує 1700 вантажівок, в електронній черзі на виїзд зареєстровано більше 2200 авто масою понад 7,5 тонн.

Волинська митниця дякує польським колегам, які надійно поруч і в режимі 24/7 опрацьовують цей безупинний конвеєр. Водночас, особливо напередодні вихідних, вкотре звертаємось до митних брокерів, декларантів та перевізників!

ПОПЕРЕДНЯ МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ про намір ввезти товар в Україну є обов'язковим документом, без якого неможливо розпочати митні формальності. Затримки трафіку через її відсутність в інформаційній базі - неприпустимі. За ваш відстій у пункті пропуску дуже дорого платять ваші колеги, які очікують у черзі на в'їзд в Україну. Щиро сподіваємось на взаємне розуміння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Ягодин, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу
15 грудень, 23:18
У місті на Волині засвітили головну ялинку громади. ВІДЕО
15 грудень, 22:35
Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО
15 грудень, 21:55
У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО
15 грудень, 21:13
Схожі новини
Фура перегородила дорогу: рух через пункт «Дорогуськ-Ягодин» знову заблокований. ФОТО. ВІДЕО Фура перегородила дорогу: рух через пункт «Дорогуськ-Ягодин» знову заблокований. ФОТО. ВІДЕО
11 грудень, 21:13
Через блокаду «Ягодина» держбюджет зазнав мільярдних збитків Через блокаду «Ягодина» держбюджет зазнав мільярдних збитків
06 грудень, 07:32
Через протести у Польщі на «Ягодині» – черга з вантажівок Через протести у Польщі на «Ягодині» – черга з вантажівок
03 лютий, 13:35
Чи відновлять пропуск легкових авто через «Ягодин» Чи відновлять пропуск легкових авто через «Ягодин»
17 січень, 15:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу
15 грудень, 23:18
 0
У місті на Волині засвітили головну ялинку громади. ВІДЕО
15 грудень, 22:35
 0
Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО
15 грудень, 21:55
 0
У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО
15 грудень, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8