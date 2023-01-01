Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу

Митний пост "Ягодин" повністю відновив і продовжує нарощувати пропуск вантажів в обидва боки українсько-польського кордону.За попередню добу митники, зокрема, оформили 695 транспортних засобів з імпортом та 546 вантажів експорту, - повідомляють у Волинській митниці.Оскільки нині маршрут через "Ягодин" залишається єдиним розблокованим з Польщею та найкоротшим шляхом для міжнародної торгівлі з Європою, з обох сторін порубіжжя формуються черги. Станом на сьогодні, 15 грудня, на в'їзд до України перед Дорогуськом очікує 1700 вантажівок, в електронній черзі на виїзд зареєстровано більше 2200 авто масою понад 7,5 тонн.Волинська митниця дякує польським колегам, які надійно поруч і в режимі 24/7 опрацьовують цей безупинний конвеєр. Водночас, особливо напередодні вихідних, вкотре звертаємось до митних брокерів, декларантів та перевізників!ПОПЕРЕДНЯ МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ про намір ввезти товар в Україну є обов'язковим документом, без якого неможливо розпочати митні формальності. Затримки трафіку через її відсутність в інформаційній базі - неприпустимі. За ваш відстій у пункті пропуску дуже дорого платять ваші колеги, які очікують у черзі на в'їзд в Україну. Щиро сподіваємось на взаємне розуміння.