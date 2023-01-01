У місті на Волині засвітили головну ялинку громади. ВІДЕО

У місті Володимир відбулося урочисте відкриття головної ялинки громади.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.У парку "Слов'янський" відбулось дійство, присвячене відкриттю головної різдвяно-новорічної ялинки громади.На свято до малюків завітав інструментальний колектив "санта-клаусів" з дитячої музичної школи, а ще багато казкових героїв і, звісно ж, святий Миколай, з якими діти досхочу танцювали під запальні мелодії та кружляли біля ялинки.Уже другий рік поспіль у Володимирі не встановлюють ялинку на площі Героїв, прикрашаючи натомість вічнозелену красуню у парку. Різдвяно-новорічну ялинку вбрали до цьогорічних свят у гірлянди та прикраси, які були придбані ще у минулі роки.Як і торік, навколо ялинки упродовж свят працюватимуть торгові ятки зі смаколиками. Серед новинок - алея янголів, крізь яку потрібно пройти, перш ніж потрапити до ялинки. Янголів-охоронців, що символізують захист України нашими мужніми воїнами, виготовили до свят працівники навчальних закладів нашої громади.