У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО

У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Відродження сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої є постраждалі.

Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у поліції.

«Обставини події ще встановлюють правоохоронці. Попередньо є потерпілі», – зазначають поліцейські.

За інформацією свідків, зіткнулися автомобілі Honda та Renault Megane. Постраждалого госпіталізували.

Причини аварії встановлюють.