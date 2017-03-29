У Луцьку під час аварії на проспекті Відродження постраждали люди. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
У Луцьку на проспекті Відродження сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої є постраждалі.
Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у поліції.
«Обставини події ще встановлюють правоохоронці. Попередньо є потерпілі», – зазначають поліцейські.
За інформацією свідків, зіткнулися автомобілі Honda та Renault Megane. Постраждалого госпіталізували.
Причини аварії встановлюють.
Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили у поліції.
«Обставини події ще встановлюють правоохоронці. Попередньо є потерпілі», – зазначають поліцейські.
За інформацією свідків, зіткнулися автомобілі Honda та Renault Megane. Постраждалого госпіталізували.
Причини аварії встановлюють.