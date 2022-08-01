У Луцьку котельня крім тепла вироблятиме ще й електроенергію





Установку передало Агентство США з міжнародного розвитку USAID Ukraine, повідомляє



Першу когенераційну установку вже встановили на будівельний майданчик. Наразі на об’єкті завершуються будівельно-монтажні роботи, тож обладнання невдовзі запрацює.



Як працює когенераційна установка

Першу когенераційну установку Flexi 530 вже встановили на будівельний майданчик. Наразі на об’єкті завершуються будівельно-монтажні роботи, тож обладнання невдовзі запрацює.



Як зазначили на підприємстві, робота когенераційної установки дозволить відмовитися від споживання електрики із зовнішньої мережі та вберегти споживачів котельні від відсутності тепла та гарячої води на випадок перебоїв зі світлом чи тривалих блекаутів.



Вироблене тепло передаватиметься в загальну теплову мережу, звідки подаватимуться в оселі мешканців одного з мікрорайонів міста. Йдеться про понад 5 тисяч абонентів у 65 багатоповерхівках, а також 11 навчальних закладів та одну медичну установу.



Вартість когенераційної установки становить майже 20 мільйонів гривень.



Довідково: Луцьк потрапив до числа міст, яким через "Проєкт енергетичної безпеки" буде поставлено когенераційні установки. Усього від американських партнерів "Луцьктепло" має отримати дві когенераційні газові установки для забезпечення електроенергією потреб двох котелень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній із котелень державного комунального підприємства "Луцьктепло" встановили модульну когенераційну установку — обладнання, яке спалюючи природний газ, одночасно виробляє тепло та електричну енергію.Установку передало Агентство США з міжнародного розвитку USAID Ukraine, повідомляє Суспільне , посилаючись на "Луцьктепло".Першу когенераційну установку вже встановили на будівельний майданчик. Наразі на об’єкті завершуються будівельно-монтажні роботи, тож обладнання невдовзі запрацює.Першу когенераційну установку Flexi 530 вже встановили на будівельний майданчик. Наразі на об’єкті завершуються будівельно-монтажні роботи, тож обладнання невдовзі запрацює.Як зазначили на підприємстві, робота когенераційної установки дозволить відмовитися від споживання електрики із зовнішньої мережі та вберегти споживачів котельні від відсутності тепла та гарячої води на випадок перебоїв зі світлом чи тривалих блекаутів.Вироблене тепло передаватиметься в загальну теплову мережу, звідки подаватимуться в оселі мешканців одного з мікрорайонів міста. Йдеться про понад 5 тисяч абонентів у 65 багатоповерхівках, а також 11 навчальних закладів та одну медичну установу.Вартість когенераційної установки становить майже 20 мільйонів гривень.Довідково: Луцьк потрапив до числа міст, яким через "Проєкт енергетичної безпеки" буде поставлено когенераційні установки. Усього від американських партнерів "Луцьктепло" має отримати дві когенераційні газові установки для забезпечення електроенергією потреб двох котелень.

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