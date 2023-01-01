Дві години марно реанімували дитину, - сумний спогад рятувальника з Волині

Дві години марно реанімували дитину, - сумний спогад рятувальника з Волині
У пожежно-рятувальній частині в Горохові волинянин Давид Кварцхава служить вже понад три роки. Нині він – командир відділення.

Історію рятувальника опублікували на сторінці Луцького районного управління ГУ ДСНС Волині.

Бути рятувальником – його давня мрія. Усвідомив своє покликання під час несення строкової служби в головному управлінні розвідки, де був бійцем, а згодом – командиром рятувального відділення.

Давид Кварцхава усвідомлює, що служить у час непростих випробувань і змін, тож намагається викладатися на максимум у своїй роботі. Вирушити в охоплені полум’ям будівлі на порятунок людям, витягнути техніку з людьми зі снігових заметів, боротися в полум’ям, що охопило угіддя, надати першу долікарську допомогу потерпілим, рятувати людей з вогню, на воді й в умовах інших надзвичайних подій – ці й багато інших пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт готовий виконувати Давид Кварцхава разом із колегами, заступаючи на чергування.
Дві години марно реанімували дитину, - сумний спогад рятувальника з Волині

Чимало корисного досвіду для того, аби максимально ефективно нести службу в рідному підрозділі, він перейняв від колег, беручи участь у міжнародних навчаннях у польському місті Хойна. Там свої професійні навики вдосконалювали рятувальники Німеччини, Нідерландів, Польщі та України.

Молодий рятувальник розповів і про найскладніший випадок, з яким довелося стикнутися на службі: під час дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на Горохівщині, травмувалося 12 людей. Рятувальники тоді майже дві години виконували серцево-легеневу реанімацію 4-річній дівчинці, проте їхні зусилля були марними – дитина отримала травми, несумісні з життям.

«Людське життя – найвища цінність. Працюючи в умовах надзвичайних подій, відчуваю це особливо гостро», – зауважує Давид Кварцхава.

Його рідні й близькі пишаються тим, що Давид обрав цю мужню й почесну місію – боротися зі стихіями, а він понад усе мріє зібратися у великому родинному колі, святкуючи нашу перемогу.

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Теги: рятувальники, Волинь
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