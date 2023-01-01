Луцькі школярі зібрали майже 300 тисяч для ЗСУ

Луцькі школярі зібрали майже 300 тисяч для ЗСУ
У рамках новорічного благодійного ярмарку в луцькому ліцеї № 9 на потреби військовослужбовців Збройних сил України зібрали вже майже 300 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ліцею у фейсбуці.

Організаторами ярмарку була початкова школа (1-4 класи). Спортзал ліцею був наповнений ароматом гарячих напоїв, смаколиків, випічкою, м'ясними стравами, майстеркласами, музикою кращих новорічних хітів, та сміхом дітей і радістю їхніх батьків.
Луцькі школярі зібрали майже 300 тисяч для ЗСУ

«Ця подія несе в собі не лише атмосферу свята, але й доброту та благородні цілі», - зазначили у ліцеї.
Луцькі школярі зібрали майже 300 тисяч для ЗСУ

Мета благодійного заходу – придбати мікроавтобус Volkswagen T4 для волинян з 3 ОШБр та тепловізори для 100 ОБрТрО, 14 ОМБр – сьогодні майже повністю досягнена, адже за попередніми підрахунками було зібрано 290 000 грн.
Луцькі школярі зібрали майже 300 тисяч для ЗСУ

«Тому ми замовляємо додаткові тепловізори, а також супутникові системи STARLINK», - йдеться у повідомленні.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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