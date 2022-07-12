У школах міської громади з Волині наярмаркували понад 700 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО





Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.



Напередодні Різдвяно-новорічних свят у ліцеях Нововолинської громади відбулися благодійні ярмарки на підтримку Збройних Сил України. Навколо хорошої справи об'єдналися вчителі, батьки та діти. Вони готували смаколики, випікали запашну здобу, прикрашали вироби та залюбки ярмаркували. Усі заклади креативно підійшли до організації заходів.



Загалом вдалося зібрати 700 456 гривень. Кошти кожен загальноосвітній заклад направить на потреби наших Захисників.



До слова, 19 грудня благодійний ярмарок також проведуть у ліцеї №7.

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