Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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