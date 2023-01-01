Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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