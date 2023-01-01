Окупанти у Севастополі ріжуть на брухт корвет «Луцьк»

Окупанти у Севастополі ріжуть на брухт корвет «Луцьк»
У тимчасово окупованому Севастополі російські загарбники почали знищувати захоплений у 2014-му корвет «Луцьк».

Про це пише УНН.

Окупанти в тимчасово окупованому Севастополі ріжуть на метал корабель ВМС України, який був захоплений в 2014 році.

Корабель обробляють на верфі в Інкермані. Бойовий корабель уже втратив всі надбудови, а нині працівники Вторчермету розбирають носову частину "Луцька".
Окупанти у Севастополі ріжуть на брухт корвет «Луцьк»

Нагадаємо, обласний центр Волині опікувався цим кораблем, допомагаючи у разі потреби. Але з окупацією Криму командир корабля зрадив присягу і перейшов на бік ворога.
Окупанти у Севастополі ріжуть на брухт корвет «Луцьк»

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Теги: війна, росія
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