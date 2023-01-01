Окупанти у Севастополі ріжуть на брухт корвет «Луцьк»





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Окупанти в тимчасово окупованому Севастополі ріжуть на метал корабель ВМС України, який був захоплений в 2014 році.



Корабель обробляють на верфі в Інкермані. Бойовий корабель уже втратив всі надбудови, а нині працівники Вторчермету розбирають носову частину "Луцька".



Нагадаємо, обласний центр Волині опікувався цим кораблем, допомагаючи у разі потреби. Але з окупацією Криму командир корабля зрадив присягу і перейшов на бік ворога.



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