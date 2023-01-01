На Харківщині обірвалося життя Героя Василя Яджина з Волині

У боях із російськими загарбниками неподалік Куп’янська на Харківщині загинув мешканець села Човниця на ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська громада.«Знову маємо сумну звістку, ненависний ворог обірвав життя ще одного нашого земляка, мужнього захисника, патріота, оборонця України - Яджина Василя Романовича, 1997 року народження. жителя села Човниця Ківерцівської громади», - йдеться у повідомленні.Солдат Василь Яджин, гранатометник протитанкового взводу роти вогневої підтримки, призваний по мобілізації 9 лютого 2023 року та був зарахований до списків особового складу військової частини А1008.Під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, в результаті ворожого обстрілу, загинув 12 грудня 2023 року, в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Низько схиляємо голови у скорботі, розділяючи Ваш біль і смуток. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина нашого життя та незалежність України. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.Про зустріч та поховання загиблого обіцяють повідомити додатково.