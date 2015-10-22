Лідери ЄС виділять Україні €50 мільярдів: вето Орбана – не завада

Лідери ЄС виділять Україні €50 мільярдів: вето Орбана – не завада
Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі вирішили виділити Україні €50 мільярдів на 2024—2027 роки. Для цього створять Український фонд (Ukraine Facility).

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

МЗС України привітало це рішення і очікує на завершення всіх юридичних процедур у січні 2024 року, після чого почнеться фінансування. Гроші підуть на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію держави, а також на прискорення інтеграції в ЄС.

Через вето премʼєра Угорщини Віктора Орбана ці кошти не закладуть у бюджет ЄС, але Євросоюз має резервний план. Очікується, що 26 держав-членів виділятимуть Україні по €1,5 мільярда з наступного року.

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Теги: Євросоюз, політика
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