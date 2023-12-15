Орбан ветував виділення 50 млрд євро Україні

Орбан ветував виділення 50 млрд євро Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про вето на додаткові кошти для України.

У дописі в X він сказав, що Єврорада повернеться до цього питання наступного року. Він також повідомив про вето на перегляд програми MFF – Багаторічної фінансової структури, пише LB.ua.

"Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року в Єврораді після відповідної підготовки", – написав він.

Переговори лідерів Євросоюзу щодо виділення Україні 50 млрд євро тривали до пізньої ночі. Йшлося не лише про гроші для України, а й про видатки на міграційні програми та інше.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Решта 26 лідерів погодилися на цей «мегапакет», включно з Швецією, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", – цитує президента Євроради Шарля Мішеля УП.

Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.

Іще до голосування проросійський словацький прем'єр Роберт Фіцо також казав, що не вважає Україну готовою до відкриття переговорів, але обіцяв, що рішенню про їх початок не буде опиратися.

Вето Угорщини не є великим сюрпризом – політичний радник Орбана ще декілька днів тому казав, що Будапешт погодиться на надання цих коштів, якщо ЄС розморозить усі гроші для Угорщини, заморожені через деградацію демократії. Йдеться про 30 млрд євро. Поки що Угорщині розблокували лише 10 млрд.

Про які гроші йдеться

У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.

Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.

За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.

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Теги: Орбан, вето, гроші
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