У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою
Сьогодні, 10:15
Померла дворічна Аріна Пахольчук, яка у Луцьку боролася з тяжкою хворобою.
Про це повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці».
"Наша світла дівчинко, наше світле сонечко. Ти пройшла такий тяжкий шлях. У свої 2 рочки ти проходила те, що ледве можуть витримати дорослі. Тільки вчора ми шукали тобі донорів крові, тільки вчора отримали звістку, що рецидиву немає. Ми завжди тебе любитимемо і памʼятатимемо! А батькам, Господи, подай сили", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.
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Про це повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці».
"Наша світла дівчинко, наше світле сонечко. Ти пройшла такий тяжкий шлях. У свої 2 рочки ти проходила те, що ледве можуть витримати дорослі. Тільки вчора ми шукали тобі донорів крові, тільки вчора отримали звістку, що рецидиву немає. Ми завжди тебе любитимемо і памʼятатимемо! А батькам, Господи, подай сили", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.
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