У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою

Аріна Пахольчук, яка у Луцьку боролася з тяжкою хворобою.



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"Наша світла дівчинко, наше світле сонечко. Ти пройшла такий тяжкий шлях. У свої 2 рочки ти проходила те, що ледве можуть витримати дорослі. Тільки вчора ми шукали тобі донорів крові, тільки вчора отримали звістку, що рецидиву немає. Ми завжди тебе любитимемо і памʼятатимемо! А батькам, Господи, подай сили", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла дворічна, яка у Луцьку боролася з тяжкою хворобою.Про це повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці»."Наша світла дівчинко, наше світле сонечко. Ти пройшла такий тяжкий шлях. У свої 2 рочки ти проходила те, що ледве можуть витримати дорослі. Тільки вчора ми шукали тобі донорів крові, тільки вчора отримали звістку, що рецидиву немає. Ми завжди тебе любитимемо і памʼятатимемо! А батькам, Господи, подай сили", - йдеться в повідомленні.

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