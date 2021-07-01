У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою

У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою
Померла дворічна Аріна Пахольчук, яка у Луцьку боролася з тяжкою хворобою.

Про це повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці».

"Наша світла дівчинко, наше світле сонечко. Ти пройшла такий тяжкий шлях. У свої 2 рочки ти проходила те, що ледве можуть витримати дорослі. Тільки вчора ми шукали тобі донорів крові, тільки вчора отримали звістку, що рецидиву немає. Ми завжди тебе любитимемо і памʼятатимемо! А батькам, Господи, подай сили", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.

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Теги: Луцьк, дівчинка, хвороба, смерть
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