За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв





Про це Сергій Наєв.



"Загалом за два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України.



У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат - відступив", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон. Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.



Нагадаємо, що минулої доби прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом двох тижнів зафіксували сім спроб ворожих ДРГ потрапити на територію України.Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ"Загалом за два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України.У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат - відступив", - йдеться в повідомленні.Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон. Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.Нагадаємо, що минулої доби

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