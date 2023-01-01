За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв

За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв
Протягом двох тижнів зафіксували сім спроб ворожих ДРГ потрапити на територію України.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Загалом за два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України.

У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат - відступив", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон. Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що минулої доби прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДРГ, Наєв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою
Сьогодні, 10:15
За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв
Сьогодні, 10:05
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 09:53
За добу захисники знищили 1090 окупантів
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині
14 грудень, 11:30
На півночі України небо захищає чимала кількість мобільних вогневих груп ППО, – Наєв На півночі України небо захищає чимала кількість мобільних вогневих груп ППО, – Наєв
15 листопад, 10:30
Наєв перевірив, як укріплюють найбільш загрозливі ділянки кордону на півночі. ФОТО Наєв перевірив, як укріплюють найбільш загрозливі ділянки кордону на півночі. ФОТО
26 жовтень, 09:26
Укріплення кордону з Білоруссю: генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині Укріплення кордону з Білоруссю: генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині
18 серпень, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою
Сьогодні, 10:15
 0
За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв
Сьогодні, 10:05
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 09:53
 0
За добу захисники знищили 1090 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8