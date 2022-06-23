Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині

Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині
Минулої доби прикордонний наряд виявив декількох осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, пише Громадське.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки. У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.

Ситуація в регіоні

Генштаб ЗСУ зранку 14 грудня повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Сумська ОВА повідомляла, що вночі та зранку 14 грудня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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Теги: Прикордонники, ДРГ, росія, бій
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