В «Устилузі» чоловік спробував підкупити прикордонника, щоб виїхати за кордон
Сьогодні, 11:05
Черговий факт надання громадянином неправомірної вигоди задокументували днями прикордонники Волинського загону.
Про це повідомили у пресслужбі прикордонного загону.
42-річний уродженець Львівщини автомобілем слідував до Польщі через пункт пропуску «Устилуг». Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що у чоловіка не має законних підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Отримавши рішення про відмову у пропуску, громадянин запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі три тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати з України.
Інспектор від коштів відмовився, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
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Про це повідомили у пресслужбі прикордонного загону.
42-річний уродженець Львівщини автомобілем слідував до Польщі через пункт пропуску «Устилуг». Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що у чоловіка не має законних підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Отримавши рішення про відмову у пропуску, громадянин запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі три тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати з України.
Інспектор від коштів відмовився, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
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