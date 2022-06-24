Палата представників дозволила розслідування щодо імпічменту Байдена

Джо Байдена.



Про це повідомляє



Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.



Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента.



Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Палата представників Конгресу США дозволила поточне розслідування щодо імпічменту президентаПро це повідомляє Reuters Усіпроголосували за розслідування, а демократи — проти.Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого синаза кордоном, коли був на посаді віцепрезидента.Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.

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