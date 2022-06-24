Палата представників дозволила розслідування щодо імпічменту Байдена
Сьогодні, 11:14
Палата представників Конгресу США дозволила поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.
Про це повідомляє Reuters.
Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.
Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента.
Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.
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Про це повідомляє Reuters.
Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.
Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента.
Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.
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