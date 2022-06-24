Палата представників дозволила розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників дозволила розслідування щодо імпічменту Байдена
Палата представників Конгресу США дозволила поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.

Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента.

Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.

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Теги: США, Джо Байден
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