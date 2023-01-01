Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Волошиним

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Волошиним
У п’ятницю, 15 грудня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Юрія Волошина, який загинув на війні з російським агресором.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Молодший сержант Волошин Юрій Анатолійович (03.09.1999 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 7 грудня 2023 року в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Юрія Волошина. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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