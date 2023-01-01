Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин
Сьогодні, 18:05
У боях із російськими загарбниками загинув 24-річний мешканець Луцька Юрій Волошин.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.
Лучанин Волошин Юрій Анатолійович, 03.09.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта - командира гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.
Молодший сержант Юрій Волошин загинув 7 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав мер Луцька.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.
Лучанин Волошин Юрій Анатолійович, 03.09.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта - командира гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.
Молодший сержант Юрій Волошин загинув 7 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав мер Луцька.
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