Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин

Юрій Волошин.



Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.



Лучанин Волошин Юрій Анатолійович, 03.09.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта - командира гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.



Молодший сержант Юрій Волошин загинув 7 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав мер Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками загинув 24-річний мешканець ЛуцькаПро це у телеграмі повідомив мер Луцька«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.Лучанин Волошин Юрій Анатолійович, 03.09.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта - командира гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.Молодший сержант Юрій Волошин загинув 7 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав мер Луцька.

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