Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин

Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин
У боях із російськими загарбниками загинув 24-річний мешканець Луцька Юрій Волошин.

Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.

Лучанин Волошин Юрій Анатолійович, 03.09.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта - командира гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.

Молодший сержант Юрій Волошин загинув 7 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав мер Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна і Швеція домовляються про винищувачі Gripen, - Міноборони
Сьогодні, 18:55
В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ
Сьогодні, 18:33
Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин
Сьогодні, 18:05
Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували
Сьогодні, 17:50
На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем
Сьогодні, 17:31
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Сьогодні, 16:08
44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України 44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України
Сьогодні, 15:52
У Володимирі попрощалися із Героєм Юрієм Градом У Володимирі попрощалися із Героєм Юрієм Градом
Сьогодні, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині встановили експозицію Небесного фотографа
Сьогодні, 19:20
 0
Україна і Швеція домовляються про винищувачі Gripen, - Міноборони
Сьогодні, 18:55
 0
В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ
Сьогодні, 18:33
 0
Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин
Сьогодні, 18:05
 0
Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8