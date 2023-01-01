В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ

Анатолій Бойко, який має світову славу як різьбяр по яєчній шкаралупі, передав свої шедеври волонтерам у Європі. Вироби виставлять на продаж на благодійному аукціоні, а кошти скерують на потреби ЗСУ.



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Десять різьблених яєць запропонують придбати іноземцям з аукціону. Вторговане скерують передусім на потреби ЗСУ. Анатолій Бойко, якого за ювелірність робіт ще називають волинським Фаберже, розповів, що цього разу в оздобленні використовував італійський металевий сплав у патріотичних - синіх та жовтих - відтінках.



«Це моя техніка. Я її не змінюю. Це шкаралупа яєць гусячих. Гусячих, щоб було видно більше узору, бо на курячих мало узору видно. І використовую оці дорогі різні кольори», - каже майстер.



Сам Анатолій Бойко має воєнний досвід в Афганістані. Каже: знає, що таке війна, і донатить, як може, задля Перемоги.



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